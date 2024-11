Lidentita.it - Priorità per le Procure: la mappa dei reati per tutelare la collettività

Leggi tutto su Lidentita.it

Una norma guida che non sarà vincolante, ma che servirà alleper perseguire con più speditezza iavvertiti dall’opinione pubblica, tramite i politici che la rappresentano e che siedono in Parlamento, come quelli più urgenti da colpire. Dunque, lanon del campo di battaglia per regolare i conti tra politica e magistratura,per le: ladeiperlaL'Identità.