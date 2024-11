Ilgiorno.it - Prima della Scala, Giorgia Meloni non ci sarà. Torna Sergio Mattarella

Milano – Alladel 7 dicembre con l'opera “La forza del destino” di Giuseppe Verdi, ciil presidenteRepubblicae non la presidente del Consiglioche anche lo scorso anno non era presente: l’ultima volta è stata nel 2022. Al Piermarini cianche il ministro delle Cultura Alessandro Giuli. Ad annunciarlo è stato il sindaco Giuseppe Sala. Allaciil presidentee non cila presidente'', ha infatti anticipato il sindaco Giuseppe Sala a margineposa delle corone al sacrario dei caduti in occasione delle celebrazioni del 4 novembre. A proposito del 7 dicembre, i sindacatiPinacoteca di Brera sono in agitazione per l'aperturaGrande Brera, prevista proprio per Sant'Ambrogio e hanno scritto a Giuli chiedendo un rinvio per mancanza di personale.