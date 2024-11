Feedpress.me - Precipita da un ponteggio mentre lavora in un viadotto dell'autostrada, muore un operaio a Savona

Leggi tutto su Feedpress.me

La morteavvenuta stamani nel tratto di A6 tra Altare e lo svincolo disarebbe avvenuta in seguito alla caduta da un. Secondo quanto appreso l’uomo si trovava su une, per cause ancora da chiarire, èto nel vuoto compiendo un volo di circa 20 metri.