Lanazione.it - Prato, scontro tra auto e moto: traffico in tilt alla Pietà

, 4 novembre 2024 -in crisiper un incidente stradale che si è verificato questa mattina intorno alle otto. Un’e unasi sono scontrate in via Sem Benelli all’altezza dell’incrocio con via Abba. L’proveniente da via Abba stava svoltando in direzione ponte Datini (nonostante la svolta a sinistra sia vietata, ma è uno dei divieti più ignorati daglimobilisti pratesi) e si è scontrata con la. Sul posto l’ambulanza del 118 e la polizia municipale. Difficoltà per ilsoprattutto verso la zona nord su un’arteria già sempre congestionata nelle ore di punta