Casertanews.it - Pestato e segregato nel casertano per un debito con il clan, 5 arresti

Leggi tutto su Casertanews.it

Sequestrato eper uncon il, in cinque arrestati dalla polizia. Un’inchiesta che parte nel napoletano, per passare anche nel, a Castel Volturno per la precisione. Le indagini hanno avuto origine dalla denuncia presentata, verso la fine di settembre, da un uomo.