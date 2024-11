Lapresse.it - Perù, fulmine in campo da calcio: muore giocatore

Unha colpito undaindurante il match tra Juventud Bellavista e Familia Chocca. Il difensore 39enne Jose Hugo de la Cruz Mesa è morto folgorato dopo essere stato raggiunto dal. Poco prima l’arbitro aveva interrotto il match per via del maltempo e dell’acquazzone che ha colpito la zona. Ilsi è abbattuto sulproprio mentre i giocatori stavano rientrando negli spogliatoi. Il momento è stato immortalato in un video poi postato sui social dove è immediatamente diventato virale. Nelle immagini, di pochi secondi, si vedono i giocatori accasciarsi a terra contemporaneamente privi di sensi. Solo ieri in Uganda unha provocato la morte di 14 bambini in unprofughi. Altre 34 persone sono rimaste ferite.