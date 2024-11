Tpi.it - Perché È sempre mezzogiorno non va in onda: il motivo

non va in: il, 4 novembre 2024oggi non va in? Il programma condotto da Antonella Clerici su Rai 1 oggi, 4 novembre 2024, non va inper lasciare spazio a uno speciale in diretta del Tg1. Il 4 novembre infatti ricorre la Giornata dell’Unità nazionale e delle forze armate. Un importante giorno per la nostra Repubblica, che viene festeggiato con una celebrazione a Venezia, che il Tg1 seguirà in diretta alle ore 11.40 con la telecronaca di Nadia Zicoschi e Alessio Zucchini e durerà fino alle 13.30. Eccooggi non va in. Il Tg1 questa mattina segue in diretta anche dalle ore 9 l’omaggio del presidente della Repubblica Sergio Mattarella al Milite Ignoto a piazza Venezia, all’Altare della Patria.