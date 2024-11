Milleunadonna.it - Parla l’avvocata di Chiara Ferragni che Fedez ha preso di mira in una canzone: "La mia risposta"

Leggi tutto su Milleunadonna.it

"Di’ al tuo avvocato che mi ha contestato un tentato suicidio / Che chiedo scusa, che chiedo venia, per procurato fastidio" . Nel dissing die Tony Effe su"Allucinazione Collettiva", c'è anche questo verso che chiama in causa Daniela Missaglia,dell'influencer che in una intervista al Corriere de