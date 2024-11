Paoli | anche i frati tengono a distanza la sinistra

Leggi tutto su Liberoquotidiano.it

Ma quale par condicio. Nelle campagne elettorali, qualunque sia il livello istituzionale da eleggere, dovremmo introdurre una sorta di regola francescana: vietato tirare per il saio i(in particolare quelli di Assisi), solo per accattivarsi qualche voto. Sia chiaro, il precetto andrebbe imposto senza distinzione di sorta, valido per tutti (destra,e centro), includendoi media. Perché se il Corriere della Sera, duplicando lo schema proposto già nel 2019 (in quel caso si trattava di regionali) insiste nel tirare per il saio idi Assisi, solo per lanciare la volata alla candidata del centroperla presidenza della Regione, Stefania Proietti, non è che commette solo un peccato (chissà quanto vale in penitenze), ma deforma la realtà .