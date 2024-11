Firenzetoday.it - Ouvertures, danze sonore

Leggi tutto su Firenzetoday.it

Dopo una lunga pausa il Nuovo Balletto di Toscana è felice di inaugurare questa nuova stagione con "", una serie di cinque serate nella sua nuova sede in via Pellas 47, che segnano l’inizio di un nuovo capitolo. Come un’ouverture musicale apre l’orizzonte a ciò che seguirà, così le