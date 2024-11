Napolitoday.it - Omicidio Santo Romano, verso l'interrogatorio del 17enne che ha sparato: le parole del suo avvocato

Leggi tutto su Napolitoday.it

Nella giornata di domani martedì 5 novembre, a Napoli, verrà conferito l'incarico per eseguire l'autopsia sulla salma di, il 19enne ucciso a San Sebastiano al Vesuvio. Sempre in mattinata, è stato fissato anche l'di garanzia per ilche ha confessato di aver