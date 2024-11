Ilgiorno.it - Nuove rotte di decollo a Malpensa: “Test inaccettabile, il rumore ci ha peggiorato la vita”

Leggi tutto su Ilgiorno.it

GOLASECCA (Varese) – Il Comitato Vivere a Golasecca replica all’Arpa sulnei mesi di sperimentazione delledida, che è cominciata il 18 aprile e si è conclusa il 30 settembre con una sospensione in attesa di ulteriori approfondimenti. Quindi da venerdì si torna allo scenario precedente. Per Arpa si registrano miglioramenti estesi anche al territorio di Golasecca, ma per il Comitato non è così: “L’indice di valutazione delaeroportuale rileva solo all’interno dell’intorno aeroportuale, mentre all’esterno valgono parametri e limiti ben diversi”. A Golasecca, comune non incluso nell’intorno aeroportuale, secondo il Comitato si devono rispettare limiti di rumorosità diversi e precisi. “Èche Arpa ometta questa distinzione, visto che il nostro Comune risulta pesantemente esposto agli effetti negativi delle”.