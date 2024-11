Novate, razzia dei ladri su un’elegante Bmw

Leggi tutto su Ilnotiziario.net

, ifanno, “spogliando”Bmw. Ha qualcosa di davvero sconcertante il ritrovamento effettuato dagli agenti della Polizia localese in uno dei parcheggi che si affacciano sulla via Rimembranze diMilanese. In un’area di sosta, infatti, nel fine settimana è stata trovata una elegante Bmw Serie 4, semi nuova, quasi completamente