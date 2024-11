Calcionews24.com - Neymar, ancora un infortunio per lui, la frustrazione del brasiliano – VIDEO

Leggi tutto su Calcionews24.com

unper: ilsi ferma nella partita dell’Al-Hilal per un problema alla coscia, il gesto di frustazione di O’Ney –Non sembra finire la maledizione infortuni per. Ilsi è rifatto male durante la partita dell’Al Hilal contro l’Esteghlal ha dovuto lasciare il campo per un fastidio alla coscia, .