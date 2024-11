Cityrumors.it - Nasce Glory, il Netflix biblico dove vivere e apprendere le storie della Bibbia

Vedere e imparare gli episodi biblici con leggerezza: questo è lo scopo dietro la nascita di, illa propria fede, adorare e riflettere, il tutto vedendo un film alla televisione. Questo è il pacchetto che offre, la nuova piattaforma che consentirà di avere a nostra disposizione decine di film che richiamano a episodi biblici. Unin versione biblica, dunque, destinato solo a coloro i quali credono e professano quotidianamente il loro amore per Dio. Un’occasione non solo per celebrare il proprio amore, ma anche per studiare, ripassare e riflette con i bambini più piccoli che sono i principali destinatari di questo prodotto. Già diffuso in altre parti del mondo,è approdato finalmente anche in Italia., il(Pixabay) – Cityrumors.