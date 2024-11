Quotidiano.net - Napoli pronta a scendere in piazza contro la violenza

Un'assemblea pubblica aperta a tutti per parlare dell'emergenza. È quella promossa da Libera Campania in collaborazione con l'Arcidiocesi di, in programma aCavour sabato 9 novembre alle ore 10. Un impegno collettivo per "disarmare". "All'appello - fa sapere Libera Campania attraverso una nota - stanno rispondendo tantissime realtà sociali e non solo". Stando a quanto indicato, finora hanno aderito 75 tra associazioni, sindacati ed altre strutture che operano nel sociale. "L'ennesima morte di un ragazzo, Emanuele, di quindici anni, è davanti ai nostri occhi: una ferita che colpisce e interrogaancora una volta. In città e in provincia gli eventi criminosi commessi da giovani e adolescenti seminano morte, come purtroppo è accaduto anche a San Sebastiano al Vesuvio, dove per 'futili motivi' è stato colpito un altro giovane, Santo Romano, 19 anni.