Napoli De Giovanni | Tornare in Champions non sarà facile

Maurizio De, scrittore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss. Lo scrittore ha difeso i calciatori finiti sul banco degli imputati, ma ha anche sottolineato comedifficile accedere all’Europa. Almanca ancora qualcosa. Di seguito le parole dello scrittore ai microfoni della radio. De: “Ilnon ha la struttura” Così lo scrittore: “La sconfitta ci può stare nel corso di un campionato. Quando Conte parla di progetto avanzato e di migliore struttura fa riferimento al fatto che si gioca in 15. Ilpoteva mettere mano alla panchina per risolvere il problema, il centrocampo è andato in difficoltà davanti all’assatanato centrocampo atalantino. Conte non aveva nessuno per cambiare, Di Lorenzo era in difficoltà con Lookman e c’è il solo Mazzocchi per sostituirlo. Il, in questi termini, non ha la struttura. Bisognerà arrivare ad avere una rosa da venti giocatori forti perin Europa e comunqueinnon