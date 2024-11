Spazionapoli.it - Napoli-Atalanta, il terzo gol andava annullato: “Errore di Doveri. Ma il VAR…”

Ilgol dell’nella gara col: la spiegazione in diretta del perché la rete di Retegui non era valida Danno e beffa dopo la partita casalinga delcontro l’. Una giornata da dimenticare per gli azzurri, che hanno incassato 3 gol e ne sono usciti con le ossa rotte. La Dea è stata superiore in tutto, dalla proposta offensiva ad una difesa attenta che ha corso un solo rischio con il palo di McTominay. Dal 2-0 di Lookman è calato il buio nella mente dei giocatori partenopei, che non sono riusciti a produrre più nulla. Una cocente delusione, che dovrà essere presto dimenticata. L’obiettivo è rialzarsi già con l’Inter, domenica prossima, ma la trasferta di San Siro è storicamente ostica e non sarà così facile uscire dallo stadio dei nerazzurri facendo punti.