Musica Addio a Quincy Jones | il fotoracconto di una carriera fatta di successi

, leggendario produttore, arrangiatore e compositore statunitense, è scomparso a 91 anni nella sua casa di Bel Air, a Los Angeles, circondato dall’affetto della sua famiglia. “Con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo annunciare la morte di nostro padre e nostro fratello– si legge nel comunicato della famiglia – sapendo che non ci sarà mai un altro come lui”.ha segnato oltre 60 anni di storia della, collaborando con artisti del calibro di Count Basie, Ella Fitzgerald, e Michael Jackson, di cui produsse ‘Thriller’, il disco più venduto di tutti i tempi. Tra i suoi, anche la colonna sonora di ‘Roots’ e l’organizzazione di ‘We Are the World’, il celebre brano per la lotta alla carestia in Africa.