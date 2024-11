Muore a 42 anni nell’auto cappottata alla rotatoria

Leggi tutto su Corrieretoscano.it

PISA –a 42che si ribaltarotonda. È successo all’alba del 4 novembre, intorno alle 5.30. L’auto aveva cappottato e il conducente era stato proiettato all’esterno all’altezza dellafra la strada regionale 206 e via Bellata Ospedaletto, nel territorio del comune di Pisa. Sul posto sono arrivate l’automedica e un’ambulanza, oltrepolizia e ai vigili del fuoco ma per il conducente del mezzo, un 42enne di Collesalvetti. non c’era più niente da fare ed è stato constatato il decesso. L’auto, una Ypsilon, si è ribaltata fra le siepi per cause tutte da verificare. Non si esclude l’eccesso di velocità proprio nel percorrere la