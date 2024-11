.com - Mourinho, solito show anche in Turchia: “Noi contro tutti” – Video

(Adnkronos) – Paese che vai, Joséche trovi. Lo Special One regala il primo veroin, dove allena il Fenerbahce. La vittoria per 3-2 sul campo del Trabzonspor arriva al 100? con il gol segnato in extremis da Amrabat. Davanti alle telecamere, nel post-partita, il portoghese si esibisce in un’intervista fiume con accuse al Var e al ‘sistema’, con la consueta strategia ‘noi’ già apprezzata in Italia nelle avventure con Inter e Roma. Innon sembra in grado di vincere il duello con il Galatasaray che comanda la classifica con 28 punti e 5 lunghezze sui rivali del Fenerbahce. “L’arbitro era come un ragazzino in campo, l’uomo partita è stato l’addetto al Var: non si è visto, ma è stato l’uomo partita. Da uomo invisibile a uomo più importante. Parlo per ogni tifoso del Fenerbahce: non lo vogliamo più, non lo vogliamo più.