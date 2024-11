MotoGP Miller dopo l’incidente in Malesia | Fortunato a uscirne vivo

Leggi tutto su Sportface.it

“Sono statoGrazie a tutti per i messaggi d’affetto“. Questo il messaggio postato su Instagram da Jackall’indomani del GP delladi. Il pilota australiano è stato infatti coinvolto in un brutto incidente al primo giro e ha addirittura lasciato la pista in ambulanza, salvo poi rassicurare tutti sulle sue condizioni di salute.in: “” SportFace.