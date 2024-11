Morto Quincy Jones il produttore e musicista aveva 91 anni

Leggi tutto su Dailyshowmagazine.com

(Adnkronos) – E’. Il, che ha collaborato con Michael Jackson, Frank Sinatra e molti altri,91. Insignito di 26 Grammy Award su 76 nominations e nel 1991 anche di un raro Grammy Legends Award, ha prodotto due dischi anche in Italia.“si è spento serenamente questa notte nella sua casa di Bel Air, in California. Il signorera circondato dai suoi figli, dai suoi fratelli e dai parenti più stretti”, ha dichiarato il suo agente alla Cnn in un comunicato. “Stasera, con il cuore pieno ma spezzato, dobbiamo condividere la notizia della scomparsa di nostro padre e fratello”, si legge nel comunicato. “E sebbene questa sia una perdita incredibile per la nostra famiglia, celebriamo la grande vita che ha vissuto e sappiamo che non ci sarà mai un altro come lui.