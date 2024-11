Ilfattoquotidiano.it - Morto operaio di 29 anni caduto da un ponteggio di 20 metri sul viadotto dell’A6. Chiusa l’autostrada tra Altare e Savona

La mattina del 4 novembre unsenegalese di 29ha perso la vita in un incidente sul, tra Quiliano e/Carcare. L’uomo stava lavorando su unnel cantiere quando, per cause ancora da accertare, è precipitato da un’altezza di circa venti. Sul posto sono subito intervenuti i soccorritori del 118, l’ambulanza della Croce Bianca di, l’elisoccorso Grifo, i vigili del fuoco, il personale di Autofiori, la polizia stradale e il team Prevenzione e Sicurezza sul Lavoro di Asl2. Nonostante i rapidi soccorsi, l’è deceduto sul luogo dell’incidente. Per consentire le operazioni di soccorso, il trattotrae il raccordo con l’A10 in direzioneè stato temporaneamente chiuso al traffico. La dinamica dell’incidente è ancora in fase di ricostruzione.