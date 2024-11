Sbircialanotizia.it - Migranti, nuovo stop da Catania. Ira governo: “E’ no a rimpatri, ma avanti con Albania”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Per il tribunale "l'Egitto non è un Paese sicuro". Fonti delle'esecutivo parlano di "scelta politica che non spetta ai giudici". Salvini: "Per colpa di giudici comunisti il Paese insicuro ormai è l'Italia" Il modello"vacon ancor più convinzione". Nessuno, dunque, "anche perché quel che sta accadendo conferma quel che sostenevamo sin .