Migranti in Albania Piantedosi | Trasferimenti riprenderanno prima possibile

Il trasferimento diinpotrà riprendere “appena ci saranno le condizioni logistiche e di intercetto, di transito di, e poi il pre-screening che può essere fatto di eventuali persone che possono essere trasferite in”. Lo ha detto il ministro dell’Interno, Matteo, rispondendo ai cronisti a margine del G7 sviluppo urbano sostenibile a Roma. “Sono fiducioso”, ha detto, che il decreto sui ‘Paesi sicuri’ dei giorni scorsi possa superare la mancata convalida da parte dell’autorità giudiziaria, “se non lo fossi stato non lo avremmo fatto. Le operazioni possono riprendere”. Sulla sentenza del tribunale di Roma che il mese scorso ha respinto il trattenimento deinei cpr albanesi, il ministro ha poi detto: “Ingerenze da parte della magistratura? No, le questioni giudiziarie si risolvono all’interno delle aule di giustizia. Quando ci sarà il pronunciamento delle corti superiori si avrà la definizione del quadro giuridico”.