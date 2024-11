Lapresse.it - Migranti, arrivata a Livorno nave Emergency con 72 naufraghi

Si sono concluse oggi nel porto dile operazioni di sbarco dei 72a bordo della Life Support di, soccorsi il 31 ottobre in due interventi nelle acque internazionali della zona SAR maltese. Le imbarcazioni, segnalate da Alarm Phone, erano sovraffollate e inadatte alla traversata, con 38 e 34 persone a bordo. Chiara Picciocchi, mediatrice culturale a bordo, ha commentato: “Tutti partono per fuggire da situazioni socio-politiche estremamente complesse. Un ragazzo siro-palestinese ha lasciato la Siria per il Libano e, a causa del conflitto con Israele, si è visto costretto a tornare nel suo paese, dove ha affrontato povertà e leva obbligatoria. Ha deciso di partire per cercare una vita migliore in Europa.” I 72, tra cui 14 donne e 11 minori, provengono da paesi segnati da violenza e instabilità come Siria, Palestina, Nigeria e Bangladesh.