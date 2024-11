Liberoquotidiano.it - Meloni gioca con un drone al Villaggio Difesa: "Bellissimo, me lo regala?"

(Agenzia Vista) Roma, 04 novembre 2024 La premier Giorgiaha visitato a sorpresa ildellaal Circo Massimo a Roma, in occasione del Giorno dell'Unità Nazionale e delle Forze Armate. La Presidente del Consiglio ha visitato i diversi stand. In uno degli stand la premier si è fermata e ha provato a far muovere con un telecomando un piccoloterrestre del tipo “UGV Sibcra”, utilizzato per eseguire il campionamento in zone pericolose e contaminate radiocomandato a distanza. "- ha detto scherzando la premier mentre faceva fare dei movimenti al- me lo regale?". Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev