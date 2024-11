Ilpiacenza.it - McDonald’s a Fiorenzuola, 35 nuove assunzioni: selezioni ancora aperte

Leggi tutto su Ilpiacenza.it

Aprirà mercoledì 6 novembre, il nuovo ristorantediD’Arda, situato in via Europa, angolo via Friuli; quintonella provincia di Piacenza. «Aprire un nuovo localeci rende molto orgogliosi, perché ci permette di portare,una volta