Trentotoday.it - Maxi sequestro di droga e decorazioni di Halloween

Leggi tutto su Trentotoday.it

di vario genere destinata allo sballo per le festività dima anche prodotti contraffatti o comunque non in linea con le normative dettate dalla comunità europea. Questo è il bilancio di una operazione della guarda di finanza di Bolzano, che ha messo sotto chiave 380 grammi di