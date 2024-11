Ildifforme.it - Max Verstappen: oltre il talento, l’irrefrenabile voglia di superare i propri limiti

Cresciuto in un ambiente già immerso nel motorsport, in cui ha ereditato l'aggressività dal padre e la razionalità dalla madre, Maxdimostra in ogni gara che per lui l'importante è essere sempre il migliore L'articolo Maxildiproviene da Il Difforme.