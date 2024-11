Primacampania.it - Marino (Roma): ragazzina 12enne accoltella compagno di classe che l’aveva accusata di copiare

) – Tragedia sfiorata all’ingresso della scuola media Vivaldi di via Giovanni Prati a Santa Maria della Mole, a, vicino, dove unadi 12 anni hato undi. L’aggressione, avvenuta nelle prime ore del mattino, è scaturita da un’accusa rivolta dalla vittima: il ragazzo avrebbe riferito all’insegnante di un presunto compito copiato da parte della compagna. La giovane, arrivata davanti alla scuola armata di un coltello da cucina portato da casa, lo ha colpito con due fendenti, ferendolo al dorso della mano e al petto. Fortunatamente, le ferite non sono profonde, ma il ragazzo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Bambin Gesù diper accertamenti, dove si trova in codice giallo e fuori pericolo di vita.