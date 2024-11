Sbircialanotizia.it - Margot Sikabonyi: “Da Maria di ‘Un medico in famiglia’ sono scappata, ora insegno yoga”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Era diventata la 'nipote d'Italia' grazie alla serie tv, ma sul set non era felice Con il ruolo diin 'Unin famiglia'aveva conquistato l'affetto degli italiani, diventando "la nipotina" di una nazione, eppure lei su quel set in cui è arrivata a soli 15 anni non è stata felice.