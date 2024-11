Lopinionista.it - Manovra, Schlein: “È recessiva e senza visione”

ROMA – “La salute non è una merce, è un diritto da garantire per tutti. Invece noi abbiamo lo scandalo di un sottosegretario alla Salute che vuole fare affare con la sanità privata Per noi i soldi messi nella riforma dell’Irpef andavano messi sulla Sanità. Dove invece questo governo e questatagliano. Giorgia Meloni ha dato i numeri, Ma noi i suoi numeri li abbiamo usati. E danno ragione a noi: i tagli alla Sanità ci sono. Come alla Scuola e ai servizi di Regioni e comuni. E’ una”. E’ quanto ha affermato, tra le altre cose, la segretaria del Pd, Elly, ospite ieri sera a ‘Che Tempo che Fa’ sul Nove. L'articolo: “È” L'Opinionista.