Sbircialanotizia.it - Manovra, Luppi (Msd Italia): “Un Paese senza innovazione è un Paese senza futuro”

Leggi tutto su Sbircialanotizia.it

Al XIX Forum Meridiano Sanità, 'centrale per garantire sostenibilità nel sistema salute ma anche per dare possibilità di crescita, anche economica-sociale, all'' "L'sarà centrale per garantire non solo la sostenibilità nel sistema salute, ma anche un vero e proprio avanzamento e una possibilità di crescita, anche economica-sociale, per il nostroe per .