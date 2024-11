Iodonna.it - Ma la sfida sono le emissioni nette zero entro il 2050

L’Unione Europea si erge a paladina della lotta al cambiamento climatico e si posiziona come leader nella transizione verso un futuro sostenibile, registrando un notevole calo delledi gas serra nel 2023. Una vittoria, però, che non deve essere un pretesto per adagiarsi sugli allori.