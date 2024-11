Quicomo.it - Lunedì di passione per i pendolari: treni cancellati o in ritardo per guasto elettrico sulla Como-Saronno

La circolazione deitraNord Camerlata eNord Lago, come riportatoo sul sito Trenord, oggi 4 novembre è interrotta per unalla linea elettrica. Sono possibili variazioni di percorso e cancellazioni deidella linea. È in corso l'intervento dei tecnici