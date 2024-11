Dday.it - L’ultimo sport dei complottisti: infangare IO e IT Wallet. PagoPA costretta ad intervenire

Nelle ultime settimane una serie di post social con analisi tecniche a dir poco bizzarre dell’app IO è diventata virale nei gruppi di chi vede nell'applicazione un mezzo per controllare la popolazione. Tra dati inviati in chiaro, servizi che accedono ai dati e server in americaa emettere una nota per smentire tutte le notizie false.