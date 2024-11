Ildifforme.it - L’omaggio di Mattarella alle Forze Armate: “Un pensiero ai nostri militari in Medio Oriente”

Il Presidente della Repubblica ha ricordato come l'Unità, la coesione e soprattutto la pace in cui vive l'Italia sia stata garantita dal lavoro incessante e incrollabile delle nostre, le stesse che ancora oggi si trovano in prima linea per garantire il rispetto del diritto internazionale anche all'estero L'articolodi: “Unaiin” proviene da Il Difforme.