Tpi.it - Lo Stato delle Cose: anticipazioni, ospiti e streaming del programma di Massimo Giletti

Leggi tutto su Tpi.it

LodeldiQuesta sera, lunedì 4 novembre 2024, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Lo, il nuovodiche racconta la complessità dello spazio e del tempo in cui viviamo, per dare ai telespettatori la possibilità di leggere la realtà da una diversa prospettiva, per fare il punto su “lo” per quello che è e non per quello che appare. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio.Lo stile delè firmato da. I fatti, le questioni e le storie che sono al centro del dibattito pubblico verranno sempre affrontati con, linguaggi e temperature diverse, mettendo sempre in contatto l’alto e il basso, la destra e la sinistra, il centro e la periferia del mondo. Tra “le” deli “faccia a faccia” del giornalista con i nomi più prestigiosi della scena politica e della società italiana: domande dirette, per informare e capire.