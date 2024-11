Agi.it - L'Inter batte il Venezia 1-0 ed è a un punto dal Napoli

AGI - Vittoria di misura dell'a cui basta un gol di Lautaro Martinez perre 1-0 a San Siro il. Brividi nel finale per i nerazzurri, salvati dal Var che annulla il pareggio last minute di Sverko, viziato da un tocco con il braccio, al termine del recupero. I campioni d'Italia approfittano così della sconfittana delcon l'Atalanta e si portano a -1 dalla capolista a sette giorni dallo scontro diretto di domenica prossima a Milano.Inzaghi cambia tre uomini rispetto a Empoli, non pensa all'Arsenal e manda in campo l'undici che domenica scorsa aveva giocato il derby d'Italia con la Juventus. Non riposa Lautaro Martinez, schierato in coppia con Thuram, torna dall'infortunio ma siede in panchina Calhanoglu. Di Francesco si mette a specchio e nel suo 3-5-2, davanti con Pohjanpalo, c'è spazio per Oristanio.