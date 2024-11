Lidentita.it - L’INGRANDIMENTO – Materassi d’oro: quanto vale il risparmio in Italia

Leggi tutto su Lidentita.it

ilin? Non è una questione banale. Tutt’altro. Squillano le trombe dell’innovazione ma, come disse quel famigerato impresario alle sue ballerine, nelle casse degli Stati, di tutti gli Stati europei, non c’è una lira. Allora, come si fa? L’idea gira da qualche tempo. Da Bruxelles a Roma: la transizione si failinL'Identità.