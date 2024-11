Napolitoday.it - L'incredibile (e sfortunata) coincidenza calcio-basket sull'asse Napoli-Bergamo-Venezia

Leggi tutto su Napolitoday.it

Semmai dovesse esserci di nuovo in futuro un-Atalanta alle 12.30 nele nello stesso giornodialle ore 19.00, sarà necessario fare tutti gli scongiuri del caso per gli appassionati di sport partenopei. Per un'(e, infatti