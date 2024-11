Lidentita.it - LIBERALMENTE CORRETTO – Banca d’Italia, i poteri al di sopra dello Stato

Leggi tutto su Lidentita.it

Il governatore dellaè sovranista. Ma solo leggermente, come l’acqua minerale. ? ora che le multinazionali si subordino alle autorità nazionali e paghino le tasse come tutti gli altri – ha tuonato di recente. E come dargli torto? Sarebbe come contraddire l’oracolo Celentano, che centellina le sue ovvietà tra una pausa e l’altra., ial diL'Identità.