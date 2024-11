Serieanews.com - L’ex Inter in guai seri: arrestato dalla Polizia con accuse gravissime

Un brutto episodio di cronaca coinvolge un ex calciatore dell’: è statoed ora potrebbe essere inssimi Un episodio inquietante scuote il mondo del calcio e coinvolge un nome che, negli anni, ha fatto parlare di sé tanto per il talento in campo quanto per le vicende controverse fuori.Juve eadesso è davvero ineanews.comStiamo parlando di Arturo Vidal, centrocampista che ha indossato le maglie della Juventus e dell’, ma che ora si trova in una situazione ben piùa delle solite bravate. Un caso che potrebbe mettere un’ombra sulla sua carriera già in declino e già funestata in passato da episodi ben poco edificanti. La notizia arriva direttamente dal Cile, dove Vidal è attualmente un giocatore del Colo Colo. Secondo quanto riferisce Teletrece,bianconero è stato coinvolto in un potenziale caso di violenza sessuale, scaturito da una festa in un bar del quartiere Vitacura, a Santiago.