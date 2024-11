L’Egitto non è un Paese sicuro | il Tribunale di Catania annulla il trattenimento di una persona migrante

Leggi tutto su Open.online

«In Egitto ci sono gravi violazioni dei diritti umani». Tradotto: «Non è un». Con questa motivazione, ildinon convalida il, disposto dal questore di Ragusa, di unaarrivata in Italia dallo Stato africano, e che a Pozzallo ha chiesto lo status di rifugiato. «Una lista di “paesi sicuri” non esime il giudice all’obbligo di una verifica della compatibilità» di tale «designazione con il diritto dell’Unione europea», si legge. Si tratta della «prima pronuncia di questo tipo dopo il decreto del governo Meloni» sugli Stati cosiddetti sicuri, commenta l’avvocata del richiedente, Rosa Emanuela Lo Faro. Da tempo diverse associazioni e organizzazioni non governative denunciano la violazione dei diritti umani all’interno delgovernato in modo autoritario dal presidente Abdel Fattah al-Sisi. Nei giorni scorsi, ildi Bologna ha rinviato il decreto Paesi sicuri, voluto fortemente da Giorgia Meloni, alla Corte di giustizia dell’Unione europea.