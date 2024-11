Iltempo.it - Le Stelle di Branko, ecco le previsioni di lunedì 4 novembre

Leggi tutto su Iltempo.it

"Ledi", ledell'astrologo più ascoltato e amato dal pubblico italiano.l'Oroscopo per tutti i segni dello Zodiaco per la giornata di2024 Ariete Marte, il vostro pianeta di fuoco manda da questa mattina una fiamma bellissima dal Leone, che è il vostro settore dell'amore e della fortuna, transiterà fino al 9 gennaio 2025. Avrete la possibilità di trovare qualcuno da sedurre, oppure i sedotti sarete voi, se vi piace così. Può succedere oggi stesso, si uniscono per favorirvi in ogni campo, anche Luna, Venere e Giove. Dobbiamo ritornare al secolo scorso per trovare un cielo astrale tanto favorevole. Auguri. Toro C'è sempre qualcuno che si intromette nelle vostre faccende, allontanate gli scocciatori e riuscirete in pieno. Dovete però stare attenti a non agire d'impulso e senza ragionare, anche in amore.