Romatoday.it - Le scuole di Roma che saranno tagliate il prossimo anno

Leggi tutto su Romatoday.it

Tre accorpamenti a, sei in tutta la provincia. Sono le proposte elaborate dalla Città metropolitana diper quanto riguarda il dimensionamento scolastico nell’2025/26. Sono 23 in tutto il Lazio le autonomie scolastiche da tagliare. Di cui, come spiegato dal delegato all’Edilizia