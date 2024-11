Lapresse.it - Lazio-Cagliari 2-1, i biancocelesti agganciano il terzo posto

Laha battuto 2-1 ilnell’undicesima giornata di Serie A. Ipassano in vantaggio con rete di Dia dopo due minuti, poi Luvumbo porta ilin pareggio al 41’. Zaccagni segna la rete della vittoria al 76’ su rigore, con la squadra sarda che conclude la partita in nove con le espulsioni di Mina e Adopo. Lachiude la giornata terza in classifica a 22 punti, a pari merito con Atalanta e Fiorentina. Sedicesimo ilcon 9 punti.