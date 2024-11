Foggiatoday.it - Lavori urgenti sulle reti idriche e fognarie: chiusa al traffico via San Lazzaro

Leggi tutto su Foggiatoday.it

Saràalper due settimane via San, a Foggia. Ad annunciarlo è l’ufficio e Mobilità edella Polizia Locale di Foggia. La via resteràper consentire. La via sarànel tratto compreso tra via Onorato e via